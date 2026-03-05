Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s veľvyslancom Ruskej federácie Alexandrom Bocanom-Charčenkom. Ako uviedol na svojom instagramovom profile, témou stretnutia boli aktuálne medzinárodné pomery a bezpečnostné výzvy, ako aj otázky dôležité pre Srbsko, predovšetkým energetická bezpečnosť a stabilné zásobovanie.
„Viedol som veľmi dobrý rozhovor s veľvyslancom Bocanom-Charčenkom, počas ktorého sme hovorili o aktuálnych medzinárodných pomeroch a bezpečnostných výzvach, ktoré ešte viac zaťažujú Európu a svet, ako aj otázkach bezprostredného významu pre Srbsko, predovšetkým o energetickej bezpečnosti a stabilnom zásobovaní,“ uviedol prezident na Instagrame.
Dodal, že konštatovali, že napriek zložitým okolnostiam je dôležité zachovať otvorené komunikačné kanály a pokračovať v pragmatickej spolupráci v oblastiach spoločného záujmu.