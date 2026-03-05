Na ceste k čitateľom je už nové 10. číslo týždenníka Hlas ľudu. Vyšlo s dátumom 7. marca, teda k blížiacemu sa Medzinárodnému dňu žien, a preto na titulnej strane sú ženy – aktívne členky Spolku kulpínskych žien. Prílohou čísla je Mozaika a každá z pravidelných rubrík ponúka pútavé čítanie.
V úvodnej rubrike Týždeň sa píše aj o ukončení projektu Hranica, ktorá nás spája, ktorý predstavili v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov, ako aj o Veľtrhu cestovného ruchu v Berlíne, kde svoju ponuku prezentovala aj Vojvodina.
Rubrika Naše dediny je bohatá na udalosti: výročné zasadnutia mali penzisti Petrovca a Kovačice, tiež Spolok žien Slovenka v Hložanoch. V Laliti usporiadali tradičnú výstavu k 8. marcu, v Spolku petrovských žien oslávili Zuzany a mali aj Zimu s knihou, v Jánošíku bola 6. Degustácia vín, rožkov a klobás, v Kulpíne spolkárky mali zábavu Kukuričné hody, v Pivnici sa konala Krojová zábava a v Kysáči Čajový večierok. V rubrike si čitatelia môžu prečítať aj o mydlárskom umení dvoch sestier z Kysáča a o tom, že sa v Jánošíku deti učia viere hravou formou.
V kultúrnej rubrike si možno prečítať o vydarenej Zuzanskej zábave v Starej Pazove, na ktorej bolo veľa spevu, hudby a smiechu, v Bratislave bola výstava prác Michala Kiráľa pomenovaná Môj malý svet. Píše sa aj o novinkách z Galérie insitného umenia v Kovačici a Zime s knihou v Kysáči, kde bola prezentovaná kniha Cirkevno-školské nápisy slovenských evanjelikov v Kysáči v 19. storočí.
V Magazínovej prílohe Mozaika sú príspevky o Slovenskom národnom dome v Kysáči, drobničky z dejín Petrovca, ako aj drobničky z dejín Kulpína.
Športová rubrika ponúka čítanie o futbale, volejbale a petrovských poľovníkoch, ktorí mali výročné zhromaždenie.
Na záverečnej obálke sú fotografie víťazných orchestrov na 53. FF Tancuj, tancuj… v Hložanoch.