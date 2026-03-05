Predsedníčka Pokrajinskej vlády Maja Gojkovićová včera odovzdala kľúče sanitných vozidiel so sprievodným zdravotníckym vybavením, ako aj vozidiel na prevoz pacientov na dialýzu, riaditeľom 22 zdravotníckych zariadení z územia AP Vojvodiny.
„Na tento účel bolo z pokrajinského rozpočtu vyčlenených takmer 225 miliónov dinárov, na základe predchádzajúcich analýz a rozhovorov so zástupcami zdravotníckych zariadení o prioritných potrebách zdravotníckych pracovníkov,“ uviedla Gojkovićová.
Predsedníčka zdôraznila, že táto investícia výrazne prispeje k lepšiemu fungovaniu zdravotníckeho systému a práci zdravotníckych pracovníkov, ktorí každodenne bojujú za zdravie a životy občanov.
Sanitné vozidlá so zdravotníckym vybavením získalo 17 zdravotníckych zariadení: Ústav pre urgentnú medicínu v Novom Sade, Všeobecná nemocnica Dr. Radivoja Simonovića v Sombore, Všeobecná nemocnica vo Vrbase, Špeciálna nemocnica pre neurologické ochorenia a posttraumatické stavy Dr. Borivoja Gnjatića v Starom Slankamene, Špeciálna nemocnica pre rehabilitáciu Rusanda v Melencoch, Špeciálna nemocnica pre psychiatrické choroby v Novom Kneževci, ako aj domy zdravia v Irigu, Kule, Pančeve, Báčskej Palanke, Kovačici, Šíde, Subotici, Vrbase, Titeli a Kanjiži.