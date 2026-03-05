Včera večer v miestnostiach Poľovníckeho spolku Lesík sa stretli členovia Klubu poľnohospodárov na výročnom zasadnutí zhromaždenia.
Predseda Jaroslav Ušiak v mene vedenia Klubu poľnohospodárov privítal členov a hostí a navrhol, aby minútkou ticha vzdali hold zosnulým členom KP. Navrhol i pracovné predsedníctvo, ktoré ako po minulé roky, i tentoraz viedol dipl. právnik Pavel Severíni.
Tak, ako je na výročných zhromaždeniach zvykom, prítomní členovia si vypočuli krátke správy a následne ich aj schválili. Vedenie klubu podalo správy o činnosti za uplynulý a plány na aktuálny rok. Prítomných oslovili a správy si vypočuli od predsedu Jaroslava Ušiaka, pokladníka Daniela Lekára, predsedu Dozornej rady Samuela Orosa a predsedu disciplinárnej komisie Miroslava Demrovského.
V roku 2025 činnosť klubu bola štandardne rôznorodá a vlani už po 41-krát poľnohospodári v Petrovci rovnali poľné cesty. Ide o najväčšiu akciu, ktorá v súčasnosti v ten deň mobilizuje poľnohospodárov v Petrovci, oslovuje i starých, ale i mladých sedliakov. Aj vlaňajšie viacdňové rovnanie poľných ciest v apríli bolo prospešné a v ňom malo účasť 150 traktorov s prívesnými strojmi rozdelených do 12 skupín, ktoré rozdelene brázdili petrovským chotárom. Vlani tiež zrealizovali pravidelné zimné prednášky pre poľnohospodárov. Tých bolo jedenásť, dvakrát týždenne počas zimných mesiacov. Dva tímy KP Báčsky Petrovec súťažili aj na minuloročnom Klobásafeste. Počas Slovenských národných slávností na svojom dvore usporiadali ľudovú veselicu so
užívaní, upravovali miestnosti, ako aj dvor a zadovážili si aj nové odkvapové rúry.
V roku 2025 v ich radoch bolo 122 členov, čo je o sedem menej ako v roku 2024. Vlaňajší obrat na účtoch KP dosiahol približne 890-tisíc dinárov, ktoré využili na svoje aktivity, ale aj dobre ušetrili, lebo viac ako 350-tisíc im zostalo na konci roka. Dozorný výbor kontroloval účty a pokladnicu, ale i prácu vedenia a inventúru šenku. Sporov ani vlani nemali.
Vedenie petrovského Klubu poľnohospodárov vo svojich aktivitách pokračuje aj v roku 2026. Už majú za sebou cyklus zimných prednášok, ktorý práve ukončili, a úspešní boli aj na tohtoročnom Klobásafeste, kde mali účasť s dvoma tímami a ich prvý tím sa spomedzi 106 súťažiacich tímov vo výrobe čerstvých smažených klobás stal absolútnym majstrom festivalu klobás v Petrovci. Ani tohto roku nebude chýbať 42. akcia rovnania poľných ciest a už sa im podarilo opraviť aj mostík na alpárskej ceste.
Čestný člen Pavel Pucovský poukázal na to, že si vedenie KP nevšimlo, že tohto roku je presne 40 rokov, odkedy z iniciatívy Pavla Kevenského 25. januára 1986 aj oficiálne založili klub ako prví v krajine. Ako prví petrovskí sedliaci tiež začali s rovnaním poľných ciest, ale aj s organizovaním prednášok pre poľnohospodárov. Dopodrobna hovoril o čase, keď sa zakladal ich klub a ako to bolo s miestnosťami, inventárom a aké mali trampoty na začiatku a kto im pomohol, aby zotrvali.
V diskusii odzneli návrhy, aby sa im do traktorov priliala nafta, keď rovnajú cesty, hovorili aj o probléme nosnosti železného mosta na konci Ulice kanálskej a možnosti jeho opravy. Odznela aj iniciatíva, aby vedenie KP oficiálne oslovilo obec ohľadom doriešenia problému bývalých úvratí vedľa kulpínskeho mosta, ktoré obec predala súkromnému podniku. Tým však znemožnila prechod z petrovského do kulpínskeho chotára kombajnom a väčším prístrojom a priľahlé kulpínske uličky sú priúzke, aby tadiaľ prešli.