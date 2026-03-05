Príležitostný program k Ekumenickému svetovému dňu modlitieb, ktorý tento rok pripravili kresťanské ženy z Nigérie, sa uskutoční dnes v Evanjelicko-metodistickej cirkvi v Starej Pazove o 18.00 hodine. Témou modlitebného večierka bude verš: „Poďte ku mne… Ja vám dám odpočinúť” (Matúš 11, 28-30). Program spoločne realizujú aj so slovenským evanjelickým a. v. cirkevným zborom v Starej Pazove v čase pravidelných štvrtkových biblických hodín.
Svetový deň modlitieb sa každoročne pripomína v prvý marcový piatok a venovaný je zjednoteniu žien rôznych vierovyznaní a kultúr po celom svete prostredníctvom spoločnej modlitby a podpory za pokoj, spravodlivosť a lepšie podmienky pre ženy a ich rodiny.