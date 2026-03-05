1326 – narodil sa vo Vyšehrade uhorský kráľ Ľudovít I. Veľký. Jeho vláda bola obdobím najväčšieho rozmachu vtedajšieho Uhorska.
1687 – v Prešove sa začali tzv. prešovské jatky. Popravili 24 evanjelických mešťanov a šľachticov, prívržencov protihabsburgského stavovského povstania Imricha Tököliho.
1770 – britskí vojaci zabili v Bostone päť demonštrantov a udalosť známa ako Bostonský masaker urýchlila americkú vojnu za nezávislosť.
1827 – zomrel taliansky fyzik, elektrotechnik, priekopník náuky o elektrických prúdoch, konštruktér prvej elektrickej batérie Alessandro Volta.
1844 – pri demonštratívnom odchode slovenských študentov z Bratislavy do Levoče, vznikla hymnická pieseň Nad Tatrou sa blýska ako reakcia proti prudkému maďarizačnému náporu.
1916 – v priebehu niekoľkých minút sa pred brazílskym pobrežím potopila španielska loď Principe de Asturias. Z 588 ľudí na palube zahynulo 445.
1953 – zomrel sovietsky politik, štátnik a diktátor gruzínskeho pôvodu Josif Vissarionovič Stalin.
1953 – zomrel ruský hudobný skladateľ Sergej Sergejevič Prokofiev, jeden z najoriginálnejších skladateľov 20. storočia.
1999 – Medzinárodná arbitrážna komisia rozhodla, že mesto Brčko bude mať status dištriktu a bude pod medzinárodným dozorom.
2016 – zomrel Ray Tomlinson, priekopník internetovej technológie a vynálezca e-mailu.