V piatok 6. marca o 14. hodine sa v Etno múzeu v Selenči (na 1. poschodí Domu kultúry) uskutoční otvorenie novej výstavy výšiviek na ozdobných uterákoch – klinovníkoch. Výstavu nainštalujú členky Etno sekcie, ktorá tohto roku oslávi jubilejné 25. výročie nepretržitého pôsobenia.
Podujatie je pripravené pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a zároveň nadväzuje na činnosť etnografickej sekcie.
Na výstave budú predstavené tradičné výšivky na uterákoch, ktoré kedysi zdobili domácnosti. V rámci otvorenia výstavy odznie krátky program, do ktorého budú zapojení aj žiaci Základnej školy Jána Kollára.