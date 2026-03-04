Prezident Srbska Aleksandar Vučić včera vyhlásil, že ak bude vojna na Blízkom východe pokračovať, Európu čakajú problémy keď ide o energetiku. Zdôraznil, že nesmieme dopustiť, aby sa ceny ropy vymkli kontrole a že sa na riešenie tohto problému budú hľadať opatrenia.
Vučić po prehliadke zrekonštruovaného Národného dispečerského strediska Elektromreže Srbska (EMS) uviedol, že štát musí do piatka, keď sa zverejňujú nové ceny ropných derivátov na nasledujúcich sedem dní, nájsť mechanizmy pomoci kvôli prudkému nárastu burzových cien derivátov.
Zdôraznil, že čo sa týka zásobovania Srbska energetickými surovinami, našťastie, máme aj naďalej veľké rezervy.