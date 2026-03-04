Zamestnanci VKP Čistoća Stará Pazova včera úspešne zrealizovali akciu čistenia cyklistického chodníka na úseku medzi Novou a Starou Pazovou.
Ako uvádzajú z tohto podniku, počas akcie boli odstránené nánosy zeminy, piesku a lístia, ako aj všetok komunálny odpad, ktorý sa nachádzal pozdĺž cesty. Čistenie prebiehalo strojovo a ručne, aby bola zabezpečená úplná bezpečnosť a prejazdnosť tejto dôležitej komunikácie pre cyklistov a rekreačných používateľov dráhy.
Cyklotrasa Nová Pazova – Stará Pazova je významnou trasou, ktorú občania každodenne využívajú na rekreáciu a prepravu, a jej pravidelná údržba je mimoriadne dôležitá pre bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky.
Z Čistoće vyzývajú, aby sa občania všetkého odpadu zbavovali predpísaným spôsobom a aby sa tak spoločne zachovávala čistota a poriadok v obci. Podnik bude aj v nasledujúcom období pokračovať v pravidelných aktivitách na údržbe verejných priestranstiev, s cieľom vytvárať čistejšie a krajšie prostredie pre všetkých občanov.