Včera Kovačickú obec navštívil Minister pre rozvoj vidieka Milan Krkobabić. Minister sprevádzaný delegáciou Obce Kovačica, resp. zástupcami miestnej samosprávy v čele s predsedom OK Petrom Višnjičkim najprv navštívil rumunskú dedinu Uzdin.
Minister Krkobabić sa stretol s obyvateľmi Uzdinu v priestoroch Domu kultúry Doina. Počas otvoreného rozhovoru miestni obyvatelia vyzdvihli doterajšie investície a potenciál pre ďalší rozvoj, ale aj potrebu rekonštrukcie Domu kultúry, ktorý má pre miestne obyvateľstvo osobitný význam, keďže združuje veľký počet krúžkov a pravidelne sa v ňom organizujú výstavy a podujatia.
Minister navštívil aj Dobrovoľný hasičský zbor Uzdin, a ako uviedol Marćel Sekulić, predseda Miestneho spoločenstva Uzdin, zbor združuje približne 150 členov a je veľmi aktívny, najmä počas letných mesiacov a v období žatvy, keď je riziko požiarov zvýšené. Hasičská zbrojnica si vyžaduje úpravy a vozidlo potrebuje generálnu opravu a práve preto je program Ministerstva pre starostlivosť o dedinu určený takýmto zborom mimoriadne významný.
Návšteva pokračovala v Debeljači
Po obhliadke Uzdina minister zamieril do maďarskej dedinky Debeljača, kde navštívil jednu z 23 rodín, ktoré si v Obci Kovačica zabezpečili bývanie vďaka Programu poskytovania nenávratných finančných prostriedkov na kúpu vidieckeho domu s pozemkom. V Obci Kovačica bola okrem kúpy 23 domov podporená aj jedna družstevná organizácia a zabezpečený minibus, ktorý pravidelne premáva.