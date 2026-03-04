V spolupráci s Červeným krížom Báčsky Petrovec facebooková skupina Mamy Petrovčanky zorganizovala zbierku Darček pre Tvoj sviatok pre ženy zo sociálne slabších rodín ku Dňu žien. Cieľom zbierky je potešiť ženy a ukázať im, že nie sú samy na tento sviatok.
Zapojiť sa možno darovaním kozmetiky, kvetov či čokolády. Z nazbieraných darčekov v Červenom kríži sa urobia darčeky, ktoré potom odovzdajú týmto ženám.
Darčeky je možné odovzdať do 5. marca 2026 do miestnosti Červeného kríža v Báčskom Petrovci každý pracovný deň od 10.00 do 14.00 hodiny.