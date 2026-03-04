V nedeľu 1. marca sa uskutočnilo výročné zhromaždenie združenia Ribolovac z Kovačice, na ktorom sa zišlo 70 členov.
Rokovanie prebiehalo podľa stanového programu a zahŕňalo voľbu členov verifikačnej komisie, určenie kvóra, správu o činnosti združenia i finančnú správu.
Osobitná pozornosť bola venovaná zhodnoteniu minuloročných aktivít s plánom na tento rok. Členovia diskutovali o ďalšom smerovaní združenia, pripravovaných podujatiach a aktivitách, ktoré by mali prispieť k rozvoju rybárstva a ochrane prírody.
Súčasťou zasadnutia bola aj voľba nového podpredsedu združenia. Prítomní členovia do tejto funkcie zvolili Daniela Poliaka.
Počas zasadnutia sa otvorila aj téma novovzniknutej chránenej oblasti Potamišje, čo vyvolalo ďalšiu diskusiu medzi členmi, ktorí často lovia ryby na Tamiši.
Na záver oficiálnej časti nasledovalo spoločné posedenie pri rybacej polievke a občerstvení.