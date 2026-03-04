Pokrajinský sekretariát pre zdravotníctvo spustil pilotný projekt s názvom Bojuj ako žena, ktorý je určený predovšetkým ženám vo veku od 38 do 43 rokov. Ide o skríning rakoviny prsníka, ktorý sa v prvej fáze bude realizovať v Novom Sade a prímestských prostrediach na modernom ultrazvukovom skeneri, takzvanom ABUS prístroji. Je to prvé zariadenie tohto druhu v štátnom zdravotníckom zariadení v Srbsku.
S cieľom zastaviť znepokojujúcu štatistiku, podľa ktorej na agresívne typy rakoviny prsníka ochorie čoraz viac žien mladších ako 40 rokov, sa Pokrajinský sekretariát pre zdravotníctvo rozhodol začať ešte intenzívnejší boj proti tejto chorobe. Pilotný projekt Bojuj ako žena má za cieľ motivovať všetky ženy vo veku od 38 do 43 rokov, ktoré doteraz nikdy neabsolvovali ultrazvukové vyšetrenie prsníkov, aby sa prihlásili na bezplatné preventívne prehliadky.
V prvej fáze tohto projektu budú vyšetrené len Novosadčanky a obyvateľky prímestských prostredí, ale na výzvu môžu zareagovať aj ženy mladšie ako 38 rokov.