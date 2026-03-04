V piatok 6. marca bude Knižnica Štefana Homolu v Báčskom Petrovci hostiť jednu z najčítanejších súčasných srbských autoriek – Ljiljanu Šaracovú. Literárny večer a stretnutie s autorkou si naplánovali na 18. hodinu v čitárni knižnice.
Ljiljana Šaracová je srbská spisovateľka a profesorka srbského jazyka. Narodila sa v roku 1971 v Smedereve v rodine Lazićovcov.
V rodnom meste absolvovala strednú školu a v Belehrade Filologickú fakultu, odbor srbská literatúra a jazyk so všeobecnou literatúrou. Dvanásť rokov pracovala v dopravnom podniku Lasta ako novinárka, redaktorka Revije Lasta a PR. Potom sa venovala učiteľstvu a dnes pracuje ako učiteľka srbčiny v Základnej škole Stefana Dečanského v Belehrade.
Je členkou Literárneho klubu Čukarica a tiež častou hostkou v knižniciach a iných kultúrnych inštitúciách po celom Srbsku.
Predtým, ako vydala svoj prvý román, dlho písala poéziu a publikovala básne. V roku 1997 Literárny klub Smederevo vydal zbierku jej básní Lutka učaurene duše.
Zo všetkých deviatich doteraz vydaných románov sa prvý a tretí dočkali troch vydaní, tretí až štyroch a štvrtý a piaty dvoch vydaní. Napísala aj dva romány pre deti a mládež Anjel s jedným krídlom a Toto som nepotrebovala.
Ako spisovateľka je medzi čitateľmi uznávaná ako autorka kvalitnej srbskej prózy, ktorá šikovne spája minulosť a súčasnosť, takže prvé tri romány boli nominované na cenu NIN a román Múr tajomstiev bol nominovaný aj na cenu Ženské pero. Román Staršia bol tiež nominovaný na cenu NIN v roku 2019. Tínedžerský román Toto som nepotrebovala sa v roku 2024 dostal do užšieho výberu medzi 6 románov zo 75 prihlásených na cenu Politikinho zabavnika.