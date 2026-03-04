Včera večer namiesto svojho pravidelného termínu na skúšku, do zasadacej siene Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec predsedníčka a dirigentka Komorného zboru Musica viva z Báčskeho Petrovca Mariena Stankovićová-Kriváková zvolala členov na výročné zhromaždenie.
Zhromaždenie tohto speváckeho telesa začali prednesom nacvičenej piesne a potom predsedníčka privítala speváčky, spevákov a hostí z iných spolkov a združení, s ktorými aktívne spolupracujú. Po voľbe pracovného predsedníctva zasadnutie viedol predsedajúci Jaroslav Čiep.
Komorný zbor Musica viva v roku 2025 oslávil svoje nepretržité 25-ročné pôsobenie. Od založenia zboru v novembri roku 2000 až po dnes jeho prácu charakterizuje snaha o stále vylepšenie celkového umeleckého výkonu. V Správnej rade sú: dirigentka a predsedníčka zboru Mariena Stankovićová-Kriváková, podpredsedníčka Anna Bovdišová, pokladníčka Jarmila Čiepová, Zuzana Šiarová, Nataša Struhárová a Tatiana Vindišová. Dozornú radu tvoria: Tatiana Cerovská, Jaroslav Spevák, Vladimír Kováč a inventúrnu komisiu Anna Kolárová, Zuzana Šiarová a Tatiana Speváková. V zbore vlani pôsobilo 22 spevákov. Okrem Petrovčanov na skúšky prichádzali speváci a speváčky z Hložian a Báčskej Palanky. Privítali dvoch nových členov. V zbore v minulom roku spievali v prvom, druhom a treťom hlase: Anna Bovdišová, Zuzana Šiarová, Jarmila Čiepová, Anna Hansmanová, Božena Bažíková, Mariena Surová, Tatiana Speváková, Zuzana Kukučková, Elena Demrovská, Anna Čapeľová, Anna Kolárová, Nataša Struhárová, Edita Povolná-Kmeťková, Tatiana Vindišová, Vesna Zahorcová a Milina Križanová. Štvrtý hlas zastupujú muži: Vladimír Kováč, Jaroslav Spevák, Miroslav Krnáč, Viktor Korčok a nový člen z Báčskej Palanky Martin Kováč. Klavírny sprievod a úpravu skladieb má stále na starosti Vladimír Kováč.
Počas minulého roka zbor usporiadal dva samostatné koncerty: prvý v máji – venovaný Dňu Petrovca a druhý v decembri – Vianočný. Vycestovali aj na Slovensko do Vranova nad Topľou na medzinárodný Vranovský zborový festival, úspešne usporiadali 5. Festival populárnej hudby pre deti Na krídlach piesní, zúčastnili sa tradičného Cyrilo-metodského programu v petrovskom kostole, účinkovali aj v programoch počas Slovenských národných slávností, vycestovali do Senty na festival Rozospievaná Vojvodina. Navštívili i cirkevné zbory v Begeči a Ľube.
Od 10. do 12. októbra Komorný zbor Musica viva usporiadal 15. Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny v Slávnostnej sieni petrovského gymnázia. Na koncerte vystúpili: Komorný zbor Musica viva, spevácky zbor Zvony zo Selenče, Komorný zbor Agapé z Nového Sadu, cirkevný zbor z Kysáča, hudobné okteto Musica Tisiana zo Senty a hostia zo Slovenskej republiky – tri mládežnícke zbory Ozvena z Vranova nad Topľou z Umeleckej školy, ktorú vedie riaditeľka a dirigentka Vilma Krauspeová.
Členky zboru sa aktívne podieľali na príprave programov a festivalov. V máji sa konala Slávnostná akadémia Miestneho spoločenstva Petrovec. Medzi jubilantmi bol i zbor Musica viva a za svoju 25-ročnú činnosť dostal od vedenia MS ďakovný list.
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí podporil v roku 2025 ich tri projekty – festival Na krídlach piesní, Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny a nákup hudobného nástroja pre zbor, takže zaobstarali si elektrický klavír značky Yamaha a potrebné príslušné vybavenie.
Predsedníčka Mariena Stankovićová-Kriváková na záver správy uviedla, že nemalá vďaka patrí všetkým členom zboru, ktorí svojou prácou, ale aj materiálnymi hodnotami pomohli v príprave podujatí. Ide o finančné príspevky, úpravu úborov alebo šitie doplnkov pre zbor, vyhotovenie magnetiek, ale i samotným nefinancovaným príchodom na skúšky z okolitých miest.
Minuloročný obrat financií v tomto združení bol 660-tisíc dinárov, z čoho takmer polovica patrila realizácii koncertu zborov a tretina aj nákupu hudobného nástroja. O tom podrobne hovorili aj účtovn
íčka Katarína Slavková a pokladníčka Jarmila Čiepová. V mene Dozornej rady Tatiana Cerovská potvrdila, že sú všetky účty v poriadku a v mene inventúrnej komisie Anna Kolárová uviedla všetky jednotky, ktoré zbor vlastní. Členské aj na aktuálny rok zostáva 500 dinárov.
Na záver zasadnutia v mene miestnej samosprávy Ján Lačok, MOMS Petrovec Anna Medveďová, Spolku petrovských žien Katarína Rašetová a miestnych penzistov Zuzana Hmiráková popriali zboru ešte veľa krásnych vystúpení a aby dôstojne reprezentovali petrovské prostredie nielen doma, ale aj v zahraničí.