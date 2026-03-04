V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade v utorok 3. marca udelili ceny na súbehu Najkrajšie rozprávky z celého sveta.
Súbeh organizovalo Ministerstvo školstva, vedy, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, ktoré zabezpečilo aj ceny. Prítomných privítala koordinátorka Výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová a ceny odmeneným deťom udelila predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková.
Išlo o siedmy ročník súbehu Najkrajšie rozprávky z celého sveta a témou bola Jeseň a zima 2025.
Keď ide o výtvarnú tvorbu, na súbehu boli odmenení: Iva Rumanová z Báčskeho Petrovca – zlaté pásmo prvej kategórie, Tea Danková z Báčskeho Petrovca – strieborné pásmo prvej kategórie, Anna Kolárová z Lugu – strieborné pásmo prvej kategórie, Sergej Meleg z Lugu – strieborné pásmo prvej kategórie, Peter Považan z Erdevíka – strieborné pásmo druhej kategórie, Zlatko Kukučka z Lugu – bronzové pásmo prvej kategórie, Katarína Chrčková z Pivnice dostala bronzové pásmo druhej kategórie, Valéria Valentíková z Pivnice bronzové pásmo druhej kategórie a Jakub Petráš zo Selenče bronzové pásmo tretej kategórie.
V rámci literárnej tvorby odmenení boli títo žiaci: Miroslav Hemela, Marko Černivec a Tibor Valentík z Báčskeho Petrovca získali strieborné pásma druhej kategórie a Ema Veňarská z Kovačice strieborné pásmo prvej kategórie.
Aj kolektívne práce boli odmenené. Zlaté pásmo dostala skupina z Erdevíka: Andrej Rybár, Marek a Martin Kolárovci a Filip Benka. Bronzové pásmo získali Martin Funtík, Michaela Gašková a Diana Zaťková z Kysáča, ako aj skupina Hviezdičky z Báčskeho Petrovca.