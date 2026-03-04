1193 – zomrel arabský štátnik, mysliteľ, vojvodca a sultán Saladin.
1678 – narodil sa taliansky hudobný skladateľ, huslista a dirigent, predstaviteľ vrcholného baroka Antonio Vivaldi.
1793 – Georgea Washingtona inaugurovali po druhý raz do funkcie prvého prezidenta USA. Jeho nástupná reč pri druhej prísahe je doteraz najkratšou v dejinách USA, mala iba 135 slov.
1801 – Tomas Jefferson sa stal prvým prezidentom Spojených štátov inaugurovaný v novom hlavnom meste Washington.
1821 – narodil sa v Záhrebe humanista a priekopník telesnej výchovy a hasičstva na Slovensku Ferdinand Martinengo. Je považovaný za zakladateľa slovenského organizovaného športu.
1824 – narodil sa v Banskej Bystrici publicista, dramatik a humoristický spisovateľ, lekár, prírodovedec, mineralóg a geológ Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský. Je autorom prvej geologickej mapy so slovenským názvoslovím.
1852 – zomrel ruský spisovateľ a dramatik ukrajinského pôvodu Nikolaj Vasilievič Gogoľ.
1857 – parížskym mierom sa ukončila britsko-perzská vojna.
1877 – v Moskve mal premiéru Čajkovského balet Labutie jazero.
1908 – zomrel srbský spisovateľ Simo Matavulj. Bol členom Srbskej kráľovskej akadémie a jeden z najpoprednejších predstaviteľov srbského realizmu.
1913 – Woodrow Wilson bol inaugurovaný za 28. prezidenta USA (1913-1921).
1929 – zomrel maliar Karol Miloslav Lehotský.
1932 – v Bratislave sa začali prvé majstrovstvá Slovenska v boxe.
1949 – vznikol Zväz československých spisovateľov, ktorý bol štátom dôsledne sledovaný.
2012 – vtedajší premiér Ruska Vladimir Putin sa stal víťazom prezidentských volieb. Získal 63,75 percenta hlasov.
2015 – zomrel hudobník Vlada Divljan. Bol frontmanom skupiny Idoli a významným hudobníkom novej vlny. Album Odbrana i poslednji dani z roku 1982 bol vyhlásený za najlepší album juhoslovanskej rokovej a popovej hudby.