Vo štvrtok 26. februára v crepajskej športovej hale usporiadaná bola obecná súťaž v šachu, ktorej sa zúčastnili aj žiaci ZŠ Mladých pokolení v Kovačici a ZŠ maršala Tita v Padine. Žiaci obidvoch škôl dosiahli aj pozoruhodné výsledky a postúpili do obvodnej súťaže.
V kategórii prvého ročníka – dievčatá prvé miesto obsadila žiačka kovačickej školy Iskra Sadnićová, druhé miesto si vybojovala Emília Šimeková, žiačka padinskej základnej školy, zatiaľ čo v chlapčenskej kategórii prvé miesto obsadil Natan Ređaj, druhé Mihajlo Venjac, žiaci kovačickej školy, a na treťom zakotvil žiak padinskej školy Zlatko Beška.
V kategórii druhého ročníka, v chlapčenskej kategórii žiak kovačickej školy Tomáš Urban Husárik obsadil prvé miesto.
V kategórii tretieho ročníka – dievčatá na druhom mieste zakotvila Martina Čížiková z Kovačice a na treťom Rút Papugová z Padiny, zatiaľ čo v kategórii chlapcov na prvom mieste zakotvil Viktor Ušiak, na druhom Veselin Penić a na treťom Luka Sládeček, všetci žiaci kovačickej školy.
V kategórii 4. ročníka medzi dievčatami najlepšia bola Sofija Spasićová z Kovačice a medzi chlapcami Mateo Vukmirica, Stefan Šajn obsadil druhé miesto, obidvaja z Kovačice, a na treťom mieste zakotvil Danijel Markov z Padiny.
V kategórii 5. ročníka na druhom mieste zakotvila Sára Anna Cabuková z Padiny a na treťom Sára Papugová, tiež z Padiny. V rovnakej kategórii, ale medzi chlapcami najlepší bol Andrej Čížik z kovačickej školy, kým Stefan Papuga z Padiny zakotvil na treťom mieste.
Medzi šiestačkami najlepšia bola Monika Munćanová z Padiny, a medzi šiestakmi najlepší bol Luka Petrov z Kovačice a druhý bol Simon Papuga z Padiny.
V kategórii 7. ročníka – dievčatá najlepšia bola Olga Siantová z Kovačice a keď ide o chlapcov, všetky tri miesta obsadili Kovačičania: prvé Erik Krišan, druhé Andrej Jonáš a tretie Ján Labát.
Medzi ôsmakmi, v dievčenskej kategórii najlepšia bola Milica Petrovová z Kovačice a medzi chlapcami David Živković z Kovačice zakotvil na prvom mieste a Jonatán Papuga z Padiny na treťom mieste.
Šachovskú školu vedie Ján Bartoš z Kovačice a žiakov na súťaži sprevádzal profesor technického vzdelávania a člen Šachového klubu v Kovačici Rastislav Ušiak.
„Koncom marca by mala byť usporiadaná obvodná súťaž, aj tentoraz bude prebiehať v Crepaji,“ uviedol Ušiak a podotkol, že všetci žiaci, ktorí obsadili jedno z prvých troch miest, postúpili do ďalšieho kola súťaže. Podľa jeho slov záujem žiakov o šach je a každoročne sa školskej šachovej súťaže zúčastní okolo 40 žiakov.