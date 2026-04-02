742 – narodil sa franský cisár Karol Veľký, ktorý od svojho nástupu na trón v roku 768 až do svojej smrti v roku 814 rozšíril Franskú ríšu od Severného mora po Taliansko a od Atlantiku po Čechy.
1792 – dolár sa stal menovou jednotkou v USA.
1805 – narodil sa dánsky spisovateľ Hans Christian Andersen, autor známych rozprávok (napr. Statočný cínový vojačik, Snehová kráľovná, Škaredé káčatko, Dievčatko so zápalkami, Cisárove nové šaty alebo Malá morská víla). K dátumu jeho narodenia sa viaže Medzinárodný deň detskej knihy.
1827 – narodil sa v Beckove geológ, hydrogeológ, geograf a botanik-fytopaleontológ Dionýz Štúr, zakladateľ modernej geológie Západných Karpát a priekopník darvinizmu na Slovensku.
1840 – narodil sa francúzsky spisovateľ Émile Zola, najvýznamnejší predstaviteľ naturalizmu.
1871 – narodil sa nemecký maliar Max Ernst, predstaviteľ dadaizmu a surrealizmu.
1914 – narodil sa britský filmový herec Alec Guinness, ktorý za úlohu plukovníka Nicholsona vo filme Most cez rieku Kwai dostal Oscara.
1930 – Haile Selassie bol vyhlásený za cisára Etiópie.
1941 – narodil sa v Teranoch slovenský prozaik, politik a diplomat Ladislav Ballek.
1982 – Argentína obsadila britské súostrovie Falklandy, čím sa začala britsko-argentínska vojna o tieto ostrovy.
2017 – Aleksandar Vučić vyhral prvé kolo prezidentských volieb v Srbsku. Predtým, od apríla 2014, pôsobil ako predseda vlády Srbska.