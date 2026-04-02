V týchto dňoch tlačou vyšiel nový Kultúrny informátor, ktorým v Stredisku pre kultúru Stará Pazova zahlasujú kultúrne diania na apríl.
Okrem ustáleného filmového repertoára na programe sú naplánované aj početné koncerty, divadelné predstavenia, či premiéry a výstavy. Na programe bude aj obecná prehliadka detského folklóru v spolupráci so Zväzom ochotníkov Obce Stará Pazova a nevystane ani verejná hodina žiakov hudobnej školy.
V Stredisku pre kultúru Stará Pazova aj na tento mesiac pripravili bohatú ponuku, teda pre každého niečo.