Aj dnes – na Zelený štvrtok 2. apríla – v Knižnici Štefana Homolu v Báčskom Petrovci bolo rušno. Privítali tam ďalšiu triedu druhákov so svojou triednou učiteľkou Jarmilou Durgalovou zo Základnej školy Jána Čajaka.
Žiakom pripravili tvorivú dielňu s témou veľkonočných ozdôb.
Najprv pre prítomnú triedu žiakov knihovníčka Olina Dorčová pripravila prezentáciu o našich tradičných úkonoch a zvykoch počas veľkonočných sviatkov, ktoré už začali.
Spolu si sprítomnili, čo sa počas týchto sviatkov jedáva, kedy sa vápnom bielia stromy a tiež kedy sú oblievačky, ako to bolo kedysi a ako je to dnes.
V druhej časti dielne žiaci boli kreatívni. Za pomoci inštruktoriek vystrihávali a lepili veľkonočné ozdoby pre vajíčka a papierové dekorácie.