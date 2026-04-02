Veľkonočné dvojčíslo je pripravené pre čitateľov. Okrem zaujímavých textov číslo obsahuje aj blahoželania inštitúcií, obcí, podnikov a organizácií k veľkonočným sviatkom. Na titulnej strane sú kolkári kovačickej Slávie, ktorí sú medzi najlepšími v Srbsku. Prílohou čísla je Veľkonočný kaleidoskop.
V úvodnej rubrike Týždeň sa píše aj o aktivitách prezidenta Srbska. Pri príležitosti veľkonočných sviatkov je v rubrike zverejnený Pastiersky list biskupa SEAVC v Srbsku Jaroslava Javorníka. V rubrike sa tiež píše o posilňovaní spolupráce medzi Srbskom a Slovenskom v rámci EXPO 2027.
Rubrika Naše dediny ponúka čitateľom pekné čítanie. V Hložanoch na Kvetnú nedeľu Výstava k Veľkej noci nechýbala ani tohto roku. Prvá edícia miestnej klobásovej súťaže bola usporiadaná tiež v Hložanoch, v Starej Pazove mali dvojdňový veľkonočný bazár a nevystal ani príchod Paničiek – zvestovateliek Veľkej noci v Pazove. Píše sa aj o aktivitách v padinskom cirkevnom zbore a ekologickej zodpovednosti cirkví v Selenči.
Kultúrna rubrika obsahuje aj príspevky divadelné – o päťdňových 10. Pazovských divadelných dňoch, o 31. Festivale DIDA v Pivnici. V Báči po 59. raz odznela prehliadka recitátorov Básnik môjho rodu.
Príloha Veľkonočný kaleidoskop je zaujímavá a pestrá. Úvodník na tému Kedy budeme správne svätiť Veľkú noc? napísal Ján Vida, evanjelický farár petrovský. Kaleidoskop ponúka čítanie na témy: Kraslice ako veľkonočné dekorácie, Veľkonočné sviatky najväčšie posolstvo kresťanskej viery, Veľká noc na dolnozemskej rovine, Daniela Popinová z Pivnice robí medovníčky: Keď sa Veľká noc ukryje do medovníka a Spomienky na sviatky plné viery Anny Barcovej z Kovačice.
V rubrike Šport je medziiným aj príspevok o Kolkárskom bále 2026 v Kovačici a zastúpené sú v rubrike aj futbal, volejbal, šach, stolný tenis.
