Stredná Technická škola v Starej Pazove bola včera hostiteľkou 31. ročníka regionálnej súťaže stredných škôl Republiky Srbsko, Región Sever – Vojvodina, oblasť práce strojárstvo a spracovanie kovov pre trojročné vzdelávacie profily.
Súťaž sa konala v školskej dielni hostiteľskej školy a zúčastnilo sa jej 13 budúcich mechanikov motorových vozidiel a 17 budúcich zámočníkov z úhrnne až desiatich stredných škôl, a to: z Nového Sadu, Vršca, Pančeva, Belej Crkvy, Rumy, Šídu, Kovína, Inđije, Báčskej Palanky a Starej Pazovy. Hostiteľská škola v Starej Pazove podobne ako aj pred dvomi rokmi mala 4 súťažiacich žiakov v obidvoch kategóriách.
Najúspešnejší účastníci súťaže v Starej Pazove, ktorí získali najviac bodov v teoretickej a praktickej časti, zabezpečili sebe a svojej škole postup do republikovej súťaže.
Zo 17 súťažiacich budúcich zámočníkov traja najúspešnejší žiaci na základe predbežných výsledkov boli: Mihajlo Gazdić a Pavel Poničan zo Strednej strojárenskej školy v Novom Sade a Luka Bošnjak z Technickej školy Savu Munćana v Belej Crkve.
Z 13 súťažiach budúcich mechanikov motorových vozidiel najlepšie výsledky dosiahli: Saša Mirić, zo Strednej strojárenskej školy v Novom Sade, Nemanja Pavlović, zo Školského centra Nikolu Teslu vo Vršci, a Stefan Ardeljan, zo Strojárenskej školy Pančevo. Nielen v kategórii jednotlivcov, ale aj v kategórii tímov najviac úspechov mali žiaci menovitej novosadskej školy. Na zasadnutí predstaviteľov strojárenských škôl školská dielňa Technickej školy v Starej Pazove je vyhlásená za najlepšiu a najvybavenejšiu v krajine. Ako nám povedala riaditeľka školy Zorica Kešeljová, pre dobré podmienky, ktorými disponuje ich škola (kádrovými a vybavenosťou školy), boli schopní na usporiadanie tejto regionálnej súťaže.
Medzi súťažiaci žiakmi hostiteľskej školy bol aj Danijel Cvetojević, budúci mechanik motorových vozidiel, ktorý nedávno postúpil na európsku súťaž do Lotyšska, kde budú súťažiť žiaci z 15 krajín.
Danijel na tejto súťaži získal prvé miesto a v Lotyšsku bude prezentovať nielen staropazovskú Technickú školu, ale aj Srbsko. Jeho mentorom je profesor Dejan Tasić. Tento úspešný budúci mechanik motorových vozidiel praktickú časť výučby má u tamojšieho mechanika Darka Viciana, od ktorého získal, ako nám povedal, mnoho praktických vedomostí a zručností.