Rada pre bezpečnosť v premávke Obce Stará Pazova i tohto roku pokračuje v rozdávaní bezplatných autosedačiek pre deti, čím potvrdzuje starosť o najmenších spoluobčanov, ako aj ich bezpečnosť.
Včera vo veľkej obecnej zasadačke tzv. Bielej budovy v Starej Pazove predseda Obce Stará Pazova Đorđe Radinović odovzdal 123 autosedačiek pre deti z územia obce.
„Dnes prideľujeme 123 autosedačiek za predchádzajúce tri mesiace. Bol som milo prekvapený. Na území našej obce v tomto období máme 123 narodených detí. Veľmi sa tešíme a sme spokojní s počtom detí. Ide o peknú akciu, ktorou vyjadrujeme pozornosť pre bezpečnosti detí, ale veľa to znamená aj pre rodičov a ich rodinný rozpočet,“ povedal predseda Radinović.
Lokálna rada pre bezpečnosť a Obec Stará Pazova takéto akcie realizujú už tradične na základe vypísaných verejných výziev a záujem rodičov sa čoraz viac zvyšuje. K zvýšeniu počtu prispieva aj prílev čoraz väčšieho počtu občanov na územie Staropazovskej obce, o čom predseda Radinović neskrýval spokojnosť. Zdôraznil, že si to všetko vyžaduje aj veľa práce a veľa námahy. Obec Stará Pazova sa rozvíja a každým dňom je v nej viac a viac obyvateľov.
S akciami rozdeľovania detských autosedačiek budú pokračovať aj v nadchádzajúcom období.