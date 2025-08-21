1665 – narodil sa francúzsko-taliansky astronóm a matematik Giacomo Filippo Maraldi. Zomrel 1. 12. 1729.
1780 – narodil sa slovinský slavista Jernej Kopitar, cenzor rakúskej vlády pre slovanské a grécke knihy, pre srbskú kultúru bol významný, lebo pomáhal Vukovi Karadžićovi.
1813 – narodil sa belgický chemik Jean Servais Stas. Zomrel 13. 12. 1891.
1904 – narodil sa americký jazzový pianista, organista, kapelník a skladateľ William Count Basie. Zomrel 26. 4. 1984.
1911 – vo Francúzsku zamestnanec parížskeho Louvru ukradol obraz Leonarda Da Vinciho Mona Líza.
1940 – zomrel (na následky zranení hlavy, ktoré mu v mexickom exile spôsobil Stalinom najatý vrah Ramán Río Mercader) ruský revolucionár Lev Davidovič Trockij, oponent J. V. Stalina a jeden z organizátorov Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Narodil sa 7. 11. 1879.
1943 – zomrel dánsky spisovateľ Henrik Pontoppidan, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1917). Narodil sa 24. 7. 1857.
1958 – zomrel srbský skladateľ a dirigent Stevan Hristić.
1959 – Havajské ostrovy sa stali 50. štátom USA.
1968 – vojenským vpádom vojsk Varšavskej zmluvy (ZSSR, NDR, Poľska, Maďarska a Bulharska) na čele so Zväzom sovietskych socialistických republík bola obsadená väčšina dôležitých miest v Československej socialistickej republike. Na mimoriadnej schôdzi sa zišla vláda a vyjadrila svoj protest vládam štátov, ktoré uskutočnili okupáciu. O ČSSR sa začalo rokovať v Bezpečnostnej rade OSN.
1991 – Lotyšsko vyhlásilo nezávislosť od ZSSR.
2013 – Pamätník Červenej armády v centre Sofie v Bulharsku bol namaľovaný na ružovo ako gesto „umeleckého ospravedlnenia“ za účasť Bulharska vo vojenskej intervencii Varšavskej zmluvy proti Československu v roku 1968.