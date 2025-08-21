Predseda vlády Srbska Đuro Macut sa včera stretol s novým veľvyslancom Európskej únie v Srbsku Andreasom von Beckeratom a poprial mu úspešnú prácu počas jeho mandátu v Belehrade.
Macut vyjadril spokojnosť s tým, že diplomat s takými bohatými skúsenosťami preberá funkciu šéfa delegácie EÚ, a ocenil jeho proaktívny prístup od prvého dňa mandátu a vyvážené vyjadrenia o aktuálnej situácii v Srbsku, najmä odsúdenie každého druhu násilia, vrátane útokov na priestory politických strán.
Predseda vlády pozval šéfa Delegácie EÚ v Srbsku, aby sa zapojil do širšieho spoločenského dialógu, ktorý je podľa neho jediným spôsobom, ako zmierniť napätie a prekonať aktuálnu situáciu.
Von Beckerat, poďakujúc premiérovi za privítanie, uviedol, že Európska únia je odhodlaná podporovať Srbsko na ceste k plnohodnotnému členstvu v EÚ.
Zdôraznil, že pristúpenie k EÚ predstavuje pre Srbsko skutočnú príležitosť a v tomto kontexte oznámil, že bude úzko spolupracovať so všetkými relevantnými aktérmi, aby sa ďalej rozvíjala reformná agenda a realizácia reforiem v prospech všetkých občanov.