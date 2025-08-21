Minister pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg vo vláde Srbska Demo Beriša sa včera stretol s veľvyslancom Slovenskej republiky v Srbsku Michalom Pavúkom. Hovorili o veľmi dobrých a priateľských vzťahoch medzi obidvoma krajinami, o možnostiach ich ďalšieho posilnenia, ako aj o postavení slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.
Zhodli sa, že práva menšinových komunít v Srbsku sú zabezpečené na najvyššej úrovni a že príslušné ministerstvo je spoľahlivým partnerom pri riešení výziev, ktorým tieto komunity čelia.
Dotkli sa aj nedávnych incidentov v Báčskom Petrovci počas konania Slovenských národných slávností a skonštatovali, že takéto nešťastné udalosti nemajú súvis s postavením slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a nenarúšajú tradične dobré a priateľské vzťahy medzi obidvoma krajinami.
Beriša zároveň vyjadril vďaku Pavúkovi za principiálnu podporu, ktorú Slovensko poskytuje Srbsku v otázke územnej celistvosti a suverenity.