Titulnou stranou predposledné augustové číslo Hlasu ľudu sprítomňuje čitateľom srdečné ovzdušie jubilejných 10. medových slávností v Lugu. Po upútavkách na niektoré príspevky v rubrikách a vstupnom editoriáli nasleduje pravidelný týždenný prehľad aktivít a prejavov prezidenta Srbska Aleksandra Vučića. Medzi správami zo štátnej úrovne je i informácia o pláne vlády Srbska od októbra zvýšiť minimálnu mzdu v našej krajine.
V aktuálnom čísle Hlasu ľudu píše sa o dôležitej téme: ochrane pred požiarmi na poľnohospodárskych pozemkoch, lebo tie veľmi znehodnocujú pôdu. Z letných tém vysúvame: Z medzinárodného letného tábora v Párnici na Slovensku si krásne dojmy a poznatky priniesli kovačickí a pazovskí žiaci, dve nositeľky matičných uznaní z Kysáča roky sa neúnavne angažujú i v Červenom kríži a v spolku Ľudovíta Mičátka. Hložančania uplynulý víkend usporiadali svoj tradičný Deň zeleniny, v Pivnici sa konal už 19. Moto zraz. August je predsa mesiac, keď prebiehajú Slovenské národné slávnosti, a tie tohtoročné si ešte raz pripomíname paberkami z aktivít petrovských spolkov a gastronomickej ponuky.
V prílohe pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady sa píše o nových prioritách v agrárnej politike, o tom, čo spôsobuje nerovnomerné dozrievanie častí plodu černíc, o zbere ciroku v Selenči, o tohtoročnej úrode melónov. V seriáli pre milovníkov vtákov v našom prostredí tentoraz tróni ďateľ a na konci prílohy nechýbajú nové recepty so sezónnym ovocím a zeleninou.
V rubrike Kultúra si čitatelia nájdu prehľad víkendových kultúrnych udalostí v tohtoročnom programe Dní Padiny. Bol to celovečerný program SKUS Slnečnica a hostí, ako i pravidelná tematická výstava Spolku žien pod názvom Zachovajme pred zabudnutím. Je tu i reportáž z jubilejného lužského podujatia V lipovom chládku a medovom sládku a príspevok o skončenej prvej časti letných tvorivých dielní v Obecnej knižnici v Kovačici. Osobitná pozornosť je venovaná polstoročiu nepretržitého pôsobenia Spolku filatelistov Báčsky Petrovec a vzniku dvoch nástenných malieb tohto leta, a to v Padine a v Starej Pazove.
V športovej rubrike si na svoje prídu milovníci futbalu, malého futbalu, volejbalu. Na predposlednej strane je reportáž z Gulašiády z osláv Dňa Padiny a na poslednej fotografia mužstva MOMS Slankamenské Vinohrady, ktoré na tohtoročnom Matičnom turnaji v Pivnici obsadilo 2. miesto.