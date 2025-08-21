V dňoch 11. až 14. septembra na plató pred SPENS-om v Novom Sade bude prebiehať XVIII. Svetový tamburica fest. Slovensko bude predstavovať Ondrej Druga, ktorý má vojvodinské korene (čiže je kovačický rodák).
Ondrej Druga je vyštudovaný historik, špecializovaný pre dejiny vojvodinských Slovákov s dôrazom na tridsiate roky minulého storočia. Pri písaní svojej dizertačnej práce pobudol v Novom Sade, kde vykonal trojmesačný výskum.
Celý svoj život venoval slovenskému folklóru – vyše 20 rokov ako tanečník, z čoho 7 rokov ako tanečník Umeleckého súboru Lúčnica v Bratislave.
V Banskej Bystrici vedie mužskú spevácku skupinu, ktorej repertoár sa venuje horehronskému polyfónnemu spevu, inak fenoménu, ktorý sa zapísal na reprezentačnú listinu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.
Je iniciátorom a vedúcim projektu Ondro a kamaráti, ktorý slovenské ľudové piesne z centrálneho Slovenska a Vojvodiny prezentuje v nekonvenčnom tvare – za sprievodu sláčikových nástrojov a organu.
V júni roku 2023 ich debutový album Pod oblôčkom bol zaradený do paneurópskej selekcie World Music Charts Europe. Ondrej Druga vystúpi v piatok 19. septembra.