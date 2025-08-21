Po takmer dvoch mesiacoch znovu začal fungovať systém katastra nehnuteľností. Dôvodom výpadku bol hackerský útok na informačný systém Ministerstva spravodlivosti zo 4. júla, ktorý paralyzoval prácu súdov, notárov a exekútorov. V dôsledku toho boli zastavené kúpy a predaje bytov či domov, prevody vlastníctva, ako aj vybavovanie hypotekárnych úverov.
Ministerstvo potvrdilo, že systém je opäť v prevádzke a občania môžu pokračovať vo všetkých právnych a finančných transakciách súvisiacich s nehnuteľnosťami. Úrady zároveň pripomínajú, že list vlastníctva si ľudia nemusia vybavovať sami – dokumenty sú povinné získavať štátne inštitúcie a banky priamo cez elektronický systém.