Z báčskopetrovskej lokálnej samosprávy oboznamujú žiakov a študentov z územia Obce Báčsky Petrovec, že sa od 30. augusta 2025 budú prijímať žiadosti o subvencovanie časti nákladov mesačného autobusového lístka z miesta bývania do miesta školy a vysokoškolskej ustanovizne.
Potrebné doklady na uskutočnenie práva na subvencovanie mesačného autobusového lístka:
- žiadosť a vyhláška v súlade s článkom 103 odsek 3 Zákona o všeobecnom správnom konaní, ktoré možno prevziať v Oddelení pre všeobecnú správu, spoločenské služby a všeobecné spoločenské úkony, okienko č. 2, Ul. Kollárova 6, Báčsky Petrovec, od 30. 8. 2025,
- potvrdenie zo školy, originál, že žiak pravidelne navštevuje školu,
- potvrdenie z fakulty, originál, že študent zapísal riadny akademický rok a že sa školí z rozpočtu,
- fotokópia mesačného autobusového lístka,
- fotokópia dokladu alebo vytlačené údaje z biometrického dokladu, ktorým sa zisťuje identita žiaka a študenta (zdravotná karta, osobný preukaz alebo výpis z matriky narodených),
- fotokópia bankového účtu užívateľa, rodiča alebo zákonného zástupcu.
Akceptované budú iba žiadosti s kompletnou dokumentáciou.