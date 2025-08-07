1660 – rakúsky cisár a uhorský kráľ Leopold I. potvrdil osobitnou Zlatou bulou založenie Košickej univerzity.
1830 – francúzsky snem zvolil Ľudovíta Filipa za francúzskeho kráľa po páde Karola X. Bourbonského v júlovej revolúcii.
1859 – narodil sa Ilija Stanojević, známy ako Čiča Ilija, najpopulárnejší komik svojej doby. Štyri roky pôsobil v Srbskom národnom divadle v Novom Sade a potom v Národnom divadle v Belehrade.
1876 – narodila sa legendárna holandská tanečnica Mata Hari, vlastným menom Margaretha Geertruida Zelleová. Počas I. svetovej vojny bola považovaná za špiónku. Francúzi ju v presvedčení, že je nemeckou agentkou, zatkli a v októbri 1917 popravili.
1895 – v Benátkach bola otvorená prvá medzinárodná výstava moderného umenia, ktorá sa odvtedy koná každý druhý rok.
1941 – zomrel indický spisovateľ a filozof Rabindranath Tagore, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru z roku 1913.
1942 – druhá svetová vojna: Začala sa vojna o Guadalcanal medzi Američanmi a Japoncami.
1960 – kubánsky vodca Fidel Castro oznámil znárodnenie všetkých amerických spoločností na Kube.
1960 – Pobrežie Slonoviny vyhlásilo nezávislosť od Francúzska, dovtedy bolo neoddeliteľnou súčasťou Francúzskej západnej Afriky.