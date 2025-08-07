Pokrajinská vláda podporila mladých poľnohospodárov vo vidieckych oblastiach Vojvodiny sumou 100 miliónov dinárov. Financie boli pridelené prostredníctvom Pokrajinského sekretariátu pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo, a sú určené na nákup poľnohospodárskych zariadení a mechanizácie.
Dotácie získalo 65 mladých poľnohospodárov do 40 rokov, ktorí svoje gazdovstvá zaregistrovali po 1. apríli 2024. Cieľom tohto opatrenia je podpora rozvoja poľnohospodárstva a motivovanie mladých ľudí, aby zostali žiť a pracovať na vidieku.
Za posledných päť rokov bolo v rámci tohto programu podpísaných 611 zmlúv v hodnote 730 miliónov dinárov. Minimálna výška príspevku je 500 000 dinárov, maximálna dva milióny. O podporu sa mohli uchádzať poľnohospodári z celého územia Vojvodiny okrem mestských oblastí.
Zmluvy odovzdala Dragica Ilićová, zástupkyňa pokrajinského tajomníka pre poľnohospodárstvo.