Združenie poľnohospodárov Hložany v sobotu 16. augusta usporiadalo už tradičné podujatie, ktoré pomenovali Deň zeleniny a v rámci neho ako sprievodný program už dlhé roky býva aj súťaž vo varení kotlíkovej fazule. Deň zeleniny dočasne bol zanikol, ale tohto roku sa ho pokúsili oživiť a to sa im akosi aj podarilo, lebo viacerí hložianski pestovatelia zeleniny prišli a svoje dopestované výrobky poukladali na pulty na trhovisku a ich aj predávali.
Súťaž vo varení kotlíkovej fazule pretrváva a pravidelne ju organizujú na trhovisku v centre Hložian už po 19-krát, odkedy s týmto začali roku 2008. Tohto roku registračný poplatok bol 5 000 dinárov pre desať osôb. Na rozdiel od vlani, keď sa varilo na plyne, tentoraz organizátor pre všetkých zabezpečil pevné palivo, teda drevo, ale podľa vôle kuchárov, mohli si priniesť aj plynové fľaše, ale záväzne aj regulátor. Organizátor zabezpečil účinkujúcim všetok materiál do kotlíka a súťažiaci si sami prichystali ingrediencie.
Predseda miestneho Združenia poľnohospodárov Ivan Pagáč nás poinformoval, že oni ako organizátori aj pre všetkých záujemcov a návštevníkov varili kotlíkovú fazuľu vo veľkom kotle, k tomu mali tam aj rošt a na ňom chystali špeciality.
Popoludní v Hložanoch sa za prichystanými stolmi rozložilo 12 súťažiacich tímov. Dozvedeli sme sa, že nesúťažili iba domáce tímy, ktorých bolo, pravda, najviac, ale aj na družbu prišli aj tímy z okolia. Súťažiace tímy okrem z Hložian boli aj z Báčskeho Petrovca, Báčskej Palanky a Maglića.
Pri eko studni usilovné miestne spolkárky varili kotol slovenskej zakáľačkovej (zabíjačkovej) kaše. Pre tých, ktorí toto starodávne jedlo neskúsili, ide o kukuričnú kašu s obarčím prichutenú bobkovým listom, cibuľou, soľou a inými koreninami. K tomu vypražili škvarky, a potom na stánku na trhovisku ich porciovali a predávali spolu s ostatným sortimentom sladkého programu. Vedľa spolkárok zo Spolku žien Slovenka na podujatí mali účasť aj aktivisti Ekologického združenia Ekos.
Po uvarení kotlíkovej fazule a odovzdaní vzoriek trojčlenná komisia vyskúšala pripravené dobroty a ocenila snahu jednotlivých kuchárov a tímov. Potom vyniesla svoje rozhodnutie a vyhlásila najúspešnejšie tímy. Komisiu tvorili: Pavel Parkáni, Zuzany Fábryová a Jaroslav Juhásik.
Na tohtoročnej súťaži vo varení kotlíkovej fazule v Hložanoch prvé miesto získal tím Stavebné práce Popadić z Hložian, druhé miesto obsadil tím kuchára Juraja Kuriša z Hložian a aj tretie miesto patrilo domácemu tímu Lovecký spolok.
Prítomných počas sobotného popoludnia na hložianskom trhovisku zabávala skupina Kardio Band.