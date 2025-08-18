Populárna padinská Gulašiáda má už tridsaťročnú tradíciu a pre mnohých občanov je obľúbeným podujatím, pri ktorom sa počas celého dňa stretávajú so známymi a trávia príjemné spoločné chvíle pri jedle, hudbe a občerstvení.
Tohtoročná súťaž vo varení kotlíkového guláša sa usporiadala v nedeľu 17. augusta v Športovo-rekreačnom stredisku Dolina a zúčastnilo sa v nej 21 tímov. Pripravené jedlá hodnotila trojčlenná kuchárska porota v zložení: Pavel Petráš, Michal Kotváš a Daniel Farkaš. Podľa ich mienky, najlepší kotlíkový guláš uvarila skupina Jeleň a dva zajace, druhé miesto obsadil tím Benetonci a tretie miesto Anđeli. Organizátorom Gulašiády aj tentoraz bol Futbalový klub Dolina Padina.
V popoludňajších hodinách padinský Spolok žien usporiadal Tortiádu, ktorá tiež každoročne vzbudzuje veľký záujem. Prezentovaných bolo 12 tort: plazmovka, kokosová, figová, Reforma, Schwarzwaldská…
Na večernej ľudovej veselici do tanca hrali bratia Struhárovci a Samuel Kováč.