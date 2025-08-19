Monitoring Agentúry pre ochranu životného prostredia ukázal, že namiesto maximálnych 30 zŕn na kubický meter dosiahli hodnoty tento týždeň až 222. V rovnakom období minulého roka to bolo 133, čo znamená, že situácia je tento rok ešte závažnejšia.
Ambrózia patrí k najsilnejším alergénom a u citlivých osôb spôsobuje kýchanie, nádchu, zápal očí či zhoršenie astmy. Odborníci upozorňujú, že stav bude pretrvávať minimálne do konca septembra, keď rastlina dokvitne, a odporúčajú alergikom sledovať denné hlásenia, obmedziť pobyt vonku a vyhýbať sa oblastiam s vysokou koncentráciou burín.