Včera sa vo Washingtone uskutočnilo očakávané stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, na ktorom sa zúčastnili aj viacerí európski lídri. Ako informujú svetové médiá (The Australian, The Times, AP), rozhovory prebehli v priateľskej atmosfére a niesli sa v duchu hľadania možností ukončenia vojny na Ukrajine.
Trump potvrdil, že USA nepodporia vstup Ukrajiny do NATO, no otvoril cestu k bezpečnostným zárukám podobným aliančným, pričom väčšiu zodpovednosť by mali niesť európske štáty. Zelenský označil stretnutie za veľmi dobré a ocenil jasný signál podpory. Podľa médií Trump dokonca po rokovaniach telefonoval s Vladimirom Putinom a naznačil možnosť trilaterálneho stretnutia, čo posilňuje nádeje na diplomatické riešenie konfliktu, hoci konkrétne dohody zatiaľ nepadli.