Červený kríž Báčsky Petrovec sa pri príležitosti začiatku nového školského roka rozhodol zbierkou školských potrieb pomôcť slabšie situovaným rodinám.
„Prípravy do školy sa pomaly rozbiehajú, nahliadnite do svojich zásuviek, niekde na dne musí byť nejaký nepoužitý zošit, možno starý peračník… Ak plánujete kupovať novú školskú tašku a tá stará je ešte v dobrom stave, môžete to všetko priniesť tento a na budúci týždeň do priestorov Červeného kríža Báčsky Petrovec, aby ste pomohli a uľahčili žiakom a rodičom zo sociálne slabších rodín cestu do školy. Ak chcete, môžete kúpiť aj gumičky alebo ceruzky alebo čokoľvek, čím chcete prispieť do tejto kampane. Vopred ďakujeme,” týmito slovami oslovili spoluobčanov v Červenom kríži Báčsky Petrovec.