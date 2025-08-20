V sobotu 23. augusta 2025 sa v Dome kultúry v Laliť uskutoční 5. Tortiáda, ktorá je súčasťou osláv 245. výročia príchodu Slovákov do dediny. Podujatie zoskupí ženy z rôznych miest regiónu, ktoré predstavia svoje umelecké a kulinárske zručnosti prostredníctvom tort.
Program sa začne o 13.30 prijímaním súťažných tort, ktoré potrvá do 15.00. Slávnostné otvorenie je naplánované na 15.00 hodinu, po ktorom bude nasledovať výstava tort do 16.00 hodiny. Od 16.00 do 17.30 h sa uskutoční ich hodnotenie. Predaj tort sa začne o 18.00 a vyhlásenie výsledkov s odovzdaním ocenení je naplánované na 19.00 hodinu.
Večerný program uzavrie koncert skupiny Euro Bend o 20.00 hodine.