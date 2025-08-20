Tohto roku feeder tím rybárov zoskupených v Združení športových rybárov Karas z Báčskeho Petrovca v zložení: Igor Drinić, Martin Spevák, Miloslav Meleg, Stanislav Hložan a Andrej Dudáš tvrdo trénovali, potom aj spoločne súťažili a výsledky nevystali.
Podľa informácií získaných od petrovských športových rybárov všetko sa začalo prvými dvoma kolami Srbskej feeder ligy, ktoré sa konali na Markovačkom jazere pri Mladenovaci, kde po dvoch dňoch rybárčenia tento tím obsadil druhé miesto v hodnotení so 4 bodmi za prvoumiestneným tímom Bistro 013 Pančevo.
Uplynulý víkend sa konali posledné dve kolá na trati v Zreňanine na jazere, v strede mesta, o ktorom mužstvo vedelo, že sa tam ťažko loví a že pri troche šťastia pri žrebovaní sa práca dá uľahčiť. Pripravení na ťažkú rybačku a dva dni, keď drobnosti môžu priniesť lepšie umiestnenie, rozhodli sa, že lov budú mať na starosti Martin Spevák, Andrej Dudáš a Igor Drinić, zatiaľ čo logistiku budú mať na starosti Miloslav Meleg a Stanislav Hložan.
Petrovskí rybári v prvý deň boli výborní: Dudáš s dvomi umiestneniami, Drinić tiež a Spevák až tromi umiestneniami, nielenže dosiahli manko a vyšplhali sa na vrchol tabuľky, ale dokonca ušli dva body dovtedy prvoradému tímu z Pančeva.
Na nasledujúci deň bolo 4. záverečné kolo rybačky. Bolo oveľa ťažšie, ale všetci vedeli, že cieľ je len jeden, získať titul. Až do samého konca bola situácia napätá a petrovskí muži sa nevzdali, prišiel moment merania úlovku. Po dvoch meraných sektoroch Dudáš a Drinić vybojovali po 5 sektorových umiestnení, čo nestačilo na zabezpečenie prvého miesta, no v C sektore fantastický Martin Spevák svojím úlovkom 3 090 gramov získal prvé miesto v sektore, aj na trati a pre svoj tím zabezpečil titul majstra Srbska.
Foto: ZŠR Karas Petrovec