Minister poľnohospodárstva Dragan Glamočić navštívil vinárstvo Gamanović v Kladove, kde požiare spôsobili značné škody. Pripomenul, že štát už vyčlenil 350 miliónov dinárov prostredníctvom Ministerstva verejných investícií a ďalších 80 miliónov na poľnohospodársku techniku – výhradne pre gazdovstvá, ktorých pôdu a majetky zasiahli požiare. Prvé platby boli spustené a najzraniteľnejším domácnostiam sa poskytli hospodárske zvieratá, osivá a sadenice.
Minister upozornil, že riziko požiarov stále trvá a vyzval na maximálnu opatrnosť. „Naším cieľom je, aby ľudia zostali na svojich pozemkoch a obnovili výrobu,“ povedal. Dodal, že rozmanitosť poľnohospodárstva je výhodou Srbska a práve vinárstvo Gamanović je príkladom, ako aj v ťažkých podmienkach možno rozvíjať produkciu a investovať do budúcnosti.
Majiteľ vinárstva potvrdil, že požiare a nepriaznivé počasie spôsobili rozsiahle škody – vlani búrka zničila 70 % úrody hrozna a plamene ohrozili plantáže. Vďaka hasičom a vrtuľníkom sa vinohrady podarilo zachrániť, no ich obnova bude vyžadovať podporu štátu.