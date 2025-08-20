Na Medzinárodnom tábore v Párnici na Orave, ktorý sa konal v dňoch 3. až 12. augusta, sa z našej krajiny zúčastnili žiaci z dvoch základných škôl, a to z Kovačice a Starej Pazovy s pedagogickým dozorom troch profesoriek Libuše Simendićovej, Olivery Miletićovej a Zuzany Putnikovej.
Medzinárodný letný tábor II turnus sa konal v organizácii Akadémie vzdelávania v Martine pod vedením Evy Hlaváčovej a za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Odchod na tábor podporila aj Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.
Tábora sa zúčastnilo úhrnne 65 žiakov, a to z Maďarska, Portugalska, Rakúska, Veľkej Británie, Poľska, Talianska a Srbska. Z našej krajiny tentoraz na tábore bolo 25 žiakov zo ZŠ Mladých pokolení z Kovačice a zo ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy.
Výber žiakov, ktorí dostali príležitosť zúčastniť sa tábora, bol na základe úspechov a výsledkov v škole a taktiež sa vo výbere snažili vybrať žiakov, ktorí v organizácii školy ešte neboli na Slovensku. To všetko s cieľom odmeny pre ich usilovnú prácu a vzorné správanie sa, ako aj pre zvýšený záujem o slovenčinu a zlepšené komunikačné zručnosti žiakov.
Účastníci tábora absolvovali pobyt v hoteli Smrečina, ktorý sa nachádza v malebnom údolí pohoria Malá Fatra medzi dedinami Párnica a Zázrivá. Keďže hlavnou témou tohtoročného tábora bola Voda, mnohé aktivity boli späté práve s vodou. Viaceré hry priniesli aj deťom ozajstné osvieženie lebo počas hry niekedy náhodou a niekedy úmyselne sa namočili a to im robilo ešte väčšiu radosť z aktivít.
Okrem toho páčilo sa im aj kúpanie v potoku vedľa vodopádu. Aj napriek tomu, že voda bola dosť chladná, ukázali sa ako ozajstní hrdinovia a avanturisti.
Zabezpečený im bol pestrý program, v ktorom nechýbali športové, kreatívne a iné aktivity, výlet do okolia a večerné programy. Ako sa dozvedáme od účastníkov tábora, zvlášť sa im páčila nočná prechádzka lesom, po ktorej, keď sa dostali na samotný vrchol, ľahli si do trávy a pozerali na hviezdy. Na tento pre nich krásny zážitok si vraj budú spomínať do konca života.
Účastníci tábora mali aj organizovaný výlet na Kubinskej holi. To bolo veľkým potešením pre nich, lebo nemajú tak často príležitosť ísť lanovkou a kochať sa v kráse vysokých pohorí.
Ako nám prezradili, aj dnes, keď zavrú oči, pamätajú si na to veľké priestranstvo vyplnené krásnymi končiarmi. Ale to pre nich nebol koniec, iba začiatok výletu. Na tieto zážitky, ktoré sa vytvárali aj cestou cez les, kým nezliezli dolu z vysokého konca a neprišli do adrenalínového parku Tanzánia, si dlho budú spomínať. Tam si vyskúšali svoje schopnosti a zručnosti.
Tábor úspešne splnil všetky stanovené úlohy a jeho účastníci mali možnosť vzájomne sa zoznámiť s rovesníkmi z iných krajín, ako i objaviť nové poznatky.