Dňa 30. augusta v Aradáči sa uskutoční 14. ročník festivalu V aradáčskom šírom poli v organizácii MOMS Aradáč, ako aj tradičná hroznová oberačka v organizácii Spolku vinohradníkov Aradáč.
Festival bude prebiehať na nádvorí Slovenského domu, kým krojovaní, najmä mladší Aradáčania a deti sa tu najprv stretnú, a odtiaľto na traktoroch s vlečkami a s hudobným sprievodom pôjdu do vinohradov.
Po návrate z vinohradov na nádvorí predvedené bude múľanie hrozna, takže do veľkého dreveného suda vysypú naoberané hrozno, ktoré dievčatá bosými nohami budú šliapať.
Po tomto bude prebiehať festival, na ktorom vystúpia domáci, ale aj hostia.