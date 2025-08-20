Európska vysielateľská únia (EBU) spolu s rakúskym ORF oznámila, že 70. ročník Eurovízie 2026 sa uskutoční vo Viedni, vo Wiener Stadthalle — najväčšej hale v Rakúsku. Súťaže sa uskutočnia v polovici mája: 12. mája sa uskutoční prvé semifinále, 14. mája druhé semifinále a veľké finále v sobotu 16. mája 2026. Predtým sa Eurovízia konala v Rakúsku v rokoch 1967 a 2015.
Voľba Viedne je priamym výsledkom víťazstva Rakúska na Eurovízii 2025, ktoré si zaistila speváčka Kaleen so skladbou We Will Rave. Organizátori očakávajú, že jubilejný 70. ročník prinesie mimoriadne veľký záujem publika aj médií a pripravujú moderný scénický koncept, ktorý má spojiť tradíciu s inovatívnymi technologickými riešeniami.