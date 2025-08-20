Majstrovstvá Európy vo vodnom póle pre hráčov do 18 rokov 2025 sú 23. ročníkom šampionátu Starého kontinentu v tomto vodnom športe pre spomenutú vekovú kategóriu. Tohtoročný turnaj sa hrá v rumunskom meste Oradea, od 18. do 24. augusta.
Zaujímavé je to, že sa práve od tohto ročníka veková kategória podujatia znovu zmenila a na súťaži hrajú vodní pólisti do 18 rokov, zatiaľ čo do predchádzajúceho ročníka to bolo U17 podujatie.
Kvalifikačné kolo sa nekonalo; šestnásť tímov, ktoré sa zúčastnili ročníka 2023, sa automaticky kvalifikovalo na šampionát, zatiaľ čo zvyšné registrované tímy súťažia v novovytvorenej Divízii I.
Keď sa ešte vrátime k formátu, spomeňme to, že Majstrovstvá Európy U18 prebiehali v období rokov 1983 až 2007 a znovu od tohto roka.
V období rokov 2008 až 2023 sa podujatia zúčastňovali tímy U17.
Akokoľvek, aj Majstrovstvá Európy v Rumunsku sú v podstate rozdelené na dve triedy. V skupinách A a B hrajú celky, ktoré budú bojovať o titul majstra, a prvé dve selekcie postúpia priamo do štvrťfinále.
Ďalšie dve vystúpia v osemfinále a pridajú sa im aj dve najlepšie zo skupín C a D, v ktorých predsa nehrajú tie najlepšie európske celky.
Srbsko je zaradené do skupiny B a naši v prvom kole prehrali proti Čiernej Hore výsledkom 8 : 9. Včera Španielsko zvíťazilo nad Srbskom výsledkom 13:7. Zápas sa rozhodol výrazným finišom Španielov – v posledných dvanástich minútach strelecky ovládli hru, keď strelili až sedem gólov a Srbov obmedzili na jediný zásah. Po tomto výsledku má Španielsko v skupine B štyri body a postupuje bližšie ku štvrťfinále, zatiaľ čo Srbsko, bez bodov z dvoch zápasov, bude nútené bojovať v tzv. „crossover round“.
Naša reprezentácia v stretnutí s Čiernou Horou začala lepšie a niekoľkokrát viedla o jeden gól.
V druhej štvrtine však Čiernohorci otočili skóre a po troch častiach viedli už o tri góly. Snahy Srbska o zníženie náskoku neboli úspešné. Po vedení Čiernej Hory 9 : 6 bol v úplnom závere Nešković dvakrát presný, ale na viac už nebol čas.
Chorváti našimi súpermi budú v treťom kole už dnes.
V elitnej skupine A hrajú Taliansko, Maďarsko, Holandsko a Grécko. Členmi najvyššej ligy, ale predsa v nižších skupinách C a D, sú Francúzsko, Rumunsko, Turecko a Poľsko (skupina C), tiež Malta, Nemecko, Gruzínsko a Ukrajina (skupina D).
V rovnakom termíne ako aj najvyššia trieda, na Majstrovstvách Európy do 18 rokov vo vodnom póle hrajú aj národné tímy zo spomenutej Divízie I. Toto podujatie sa hrá v Portugalsku a na tom turnaji súťažia vodnopólovo príliš exotické krajiny, ako hostiteľ Portugalsko, tiež Moldavsko, Írsko, Veľká Británia a ďalšie.
Keď sa vrátime k prvej triede, treba spomenúť, že je aktuálnym majstrom Grécko, ktoré pred dvomi rokmi na turnaji v Turecku vo finále zdolalo práve Srbsko. Naša posledná zlatá medaila na tomto turnaji datuje z roku 2021, keď sme triumfovali na Malte.
Krátko o dejinách tejto súťaže
Inak Srbsko sa považuje za najúspešnejšiu reprezentáciu v tejto vekovej kategórii – samostatná krajina získala tri tituly (2007, 2015 a 2021), Srbsko a Čierna Hora majú dva primáty (2003 a 2005), kým Spolková republika Juhoslávia vyhrala v roku 1995 a niekdajšia Juhoslávia triumfovala v roku 1987.
Po Srbsku nasleduje Maďarsko so šiestimi titulmi, Chorvátsko triumfovalo trikrát a tituly šampióna Európy na juniorských vodnopólových majstrovstvách dvakrát získali Taliansko a Čierna Hora, raz Grécko a Sovietsky zväz.
Ako sme spomenuli, skupinová fáza vyvrcholí zajtra a po prehre v prvom kole je veľká pravdepodobnosť, že Srbsko bude musieť hrať aj osemfinále. Táto fáza sa bude hrať pozajtra a do konca týždňa sú pred nami aj štvrťfinále, semifinálové duely a zápasy o medaily.