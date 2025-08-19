Obecná knižnica v Kovačici aj počas tohtoročných letných prázdnin pokračuje s dobrou a nanajvýš užitočnou praxou – s organizáciou letných tvorivých dielní. O tom, že je to správny krok, svedčí hojná návštevnosť detí na dielňach, od predškolského veku po školský vek.
V tomto roku letné kreatívne dielne prebiehajú v dvoch častiach. Začiatkom augusta, presnejšie 5. augusta, v Obecnej knižnici v Kovačici štartovala prvá časť dielní, ktoré dozneli v piatok 15. augusta, kým druhá časť bude prebiehať od 25. do 29. augusta.
Dve dielne plné pohybu a kreativity pod názvom Martina Hediová a tímová práca usporiadala psychologička Martina Hediová.
Dielne z oblasti literatúry pre deti a mládež, ktoré viedla Mária Kotvášová-Jonášová, sa niesli pod názvom Kamarátenie s Máriou Kotvášovou-Jonášovou. V rámci dielní sa deti učili čítaniu pekného písaného slova, recitovaniu, ale aj technike dýchania počas recitovania a podobne.
Výtvarnú dielňu viedla Nataša Kňazovicová, ktorá prítomné deti učila kresleniu s pastelom.
Prvá časť letných tvorivých dielní v Kovačici doznela dielňou pod názvom Z rozprávky na ceruzku, ktorú viedla Olinka Glóziková-Jonášová. V rámci dielne deti najprv čítali interaktívnu knihu, po čom si spoločne vyhotovili bábiku zo šúpolia na ceruzke.