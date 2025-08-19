V dňoch 14. až 17. augusta v Niši prebiehal festival džezovej hudby Nišville, v rámci ktorého bola po prvýkrát usporiadaná súťaž o džezovú kompozíciu vytvorenú pomocou umelej inteligencie.
Podľa rozhodnutia odbornej poroty prvú cenu získala Helena Mužinićová z Padiny za skladbu They Never Met.
Mužinićová ako víťazka získala pobyt počas štyroch dní trvania festivalu a vstupenku na všetky koncerty festivalu v Niši, odkiaľ si, ako hovorí, odniesla prekrásne dojmy.
Súťaž o AI džezovú kompozíciu predstavuje priekopnícky krok Nišville Jazz festivalu v objavovaní nových kreatívnych skladieb, spájajúc bohatú tradíciu džezovej hudby s inovatívnymi možnosťami, ktoré ponúka umelá inteligencia. Táto iniciatíva pritiahla pozornosť hudobníkov, skladateľov a technologických nadšencov z regiónu, ale aj širšie.
Víťazná skladba They Never Met vynikala svojím jedinečným prístupom k používaniu nástrojov umelej inteligencie v službe tvorivého procesu, pričom si zachovala autentickosť a emotívnosť príznačnú pre džezovú hudbu.
Organizátori Nišville Jazz festivalu vyjadrili spokojnosť s účasťou skladateľov v tejto inovatívnej súťaži a oznámili, že zložka umelej inteligencie bude neoddeliteľnou súčasťou budúcich ročníkov festivalu, čím sa potvrdí pozícia Nišville ako festivalu, ktorý sleduje súčasné hudobné trendy, píše sa na oficiálnej stránke festivalu.
Foto: Helena Mužinićová a Nišville promo