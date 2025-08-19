Prezident Srbska Aleksandar Vučić včera večer navštívil priestory SNS v Palilule na Cvijićevej ulici, ktoré zdemolovali účastníci včerajšieho protestu, a zdôraznil, že čokoľvek blokátori rozbijú, štát to opraví.
Prezident Vučić povedal, že včerajšie udalosti ukazujú, že blokátori nemajú žiadny plán, žiadnu predstavu, žiadny program. „Nemajú absolútne žiadnu inú politiku, len búrajú, pália. Čo postavili, čo urobili? Sú ničím,“ zdôraznil Vučić a dodal, že je dobré, že ľudia vidia všetko, na čom všetko stojí a aká je ich jediná politika. Myslím si, že ľudia dnes večer dokázali vidieť to, o čom som hovoril včera. A keď vám niekto povie: ‚Pozrite sa, kde sme skončili a tak ďalej, potom vám je jasné, čo bude robiť ďalej. A to je ukazovateľ toho, čo dokážu,“ zdôraznil prezident Vučić. Uviedol, že všade nebolo ani 2 300 účastníkov protestov, keď sa všetko spočíta. „A samozrejme, čo ponúknu ľuďom okrem násilia, šikanovania, lámania a potom úteku. Sú takí statoční, že rozbíjajú okná a miestnosti. „Hneď ako sa niekto objaví, utečie,“ povedal prezident. Vyhlásil, že blokátori sa snažia zničiť náš bežný život, elementárne hodnoty, na ktoré sme zvyknutí, chcú za každú cenu zničiť bežný život.