Minister financií a podpredseda vlády Srbska Siniša Mali dnes oznámil, že minimálna mzda sa od 1. októbra zvýši z 457 € na 500 €, čo predstavuje mimoriadne zvýšenie o 9,4 %.
Podľa podpredsedu vlády zvýšenie minimálnej mzdy prispeje k lepšej životnej úrovni zamestnancov s najnižšími príjmami a podporí kúpnu silu domácností. Nová výška minimálnej mzdy bude platiť pre všetkých zamestnancov pracujúcich na plný úväzok a jej zvýšenie sa považuje za dôležitý krok v rámci hospodárskej politiky vlády smerom k stabilite a sociálnej spravodlivosti.