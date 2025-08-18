V Pivnici sa tento víkend konal 19. ročník tradičného Moto zrazu, ktorý prilákal stovky motorkárov a návštevníkov zo Srbska, Slovenska, Česka, Bosny a Hercegoviny, Maďarska, Chorvátska aj Rakúska. Trojdňová akcia ponúkla bohatý program plný hudby, súťaží a spoločného stretávania sa priaznivcov dvoch kolies. Organizátorom Moto zrazu bol Moto klub Muggers Riders z Pivnice.
Už v piatok bol otvorený kemp pre motorkárov. Večer sa niesol hudobnými vystúpeniami skupín Afterburn a Jump 77.
Sobota bola najbohatším dňom programu. Tradičný sprievod motoriek ulicami Pivnice prilákal približne stovku strojov a množstvo divákov. Bikerské súťaže – pomalá jazda, ťahanie lanom, rýchle vypíjanie piva či hádzanie pneumatiky – vzbudili veľký záujem a rozprúdili zábavu medzi návštevníkmi. Večer doplnili koncerty viacerých kapiel, vrátane českej skupiny Hairy Groupies, Trilogy a Antidepresiv, ktoré zahrali obľúbené rockové hity a ešte viac oživili atmosféru.
Organizátori odhadujú, že počas víkendu Pivnicou prešlo zhruba 2 000 motoriek. Príprava podujatia si vyžadovala niekoľko dní intenzívnej práce členov klubu a dobrovoľníkov, no všetka námaha sa vyplatila.
Moto zraz v Pivnici tak opäť potvrdil svoju pozíciu ako miesto stretnutia motorkárov, hudby a dobrej zábavy, ktoré sa stalo neoddeliteľnou súčasťou letných podujatí v regióne.